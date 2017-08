Carl Huybrechts keihard: "Freek Braeckman is geen groot verlies voor VRT"

TK

Freek Braeckman maakt de overstap van VRT naar VTM. Collega's zoals Wim De Vilder en hoofdredactrice Inge Vrancken wensen hem het beste toe, maar dat is in het geval van Carl Huybrechts wel even anders. Het gewezen sportanker werkt intussen als tv-criticus, en hij heeft weinig goede woorden over voor Freek.