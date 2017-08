Overleeft Luc de koekjesmoord? En waar is Waldek? Eerste Thuis-aflevering geeft antwoord op (de meeste) vragen

Door: redactie

28/08/17 - 21u39

Mayra is ongerust nadat haar dochter Sandrine plots verdwenen was. © VRT.

De zomervakantie loopt op z'n einde en in tv-land betekent dat dan dat de tv-series de draad weer oppikken. Fans van Thuis konden deze avond vol spanning naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen kijken. Is Julia geslaagd in haar plan om Lowie Bomans te doden? Is Olivia in verwachting van haar eerste kindje? En wat met Waldek? Let op, heel wat spoilers op komst!

Nee, Olivia is niet zwanger. En daar worden verder ook niet te veel woorden aan vuil gemaakt. Nee, Sandrine is niet ontvoerd. Het dochtertje van Mayra en Ann is gewoon een ijsje gaan eten met oma Marianne. En ja, het huwelijksaanzoek van Dieter is slecht uitgedraaid. Hij drinkt zijn teleurstelling weg in de Frens. Lees ook VIDEO: "Kijken jullie stiekem naar Thuis?": de cast van Familie beantwoordt jullie vragen Marianne is mijn heldin :D @een #thuisopéén — Eva C. (@ClaerhoutEva)

Karin versus Tom Advocaat Tom ging vorig seizoen op de knieën voor dokter Judith, maar papte ondertussen wel nog steeds aan met zijn collega Karin. Nu heeft Tom er echter genoeg van en zet hij Karin serieus op haar plaats, nadat ook Steven haar eerder al had laten zitten. Tom dreigt ook nog eens met haar ontslag. Gevolg? Karin verkoopt Tom een ferme klap in zijn gezicht. Hun affaire lijkt daarmee volledig voorbij.

Moordpoging met koekjes Lowieke Bomans is dan weer helemaal in paniek wanneer hij zijn vader bewusteloos aantreft. Daar zaten de koekjes van Julia voor iets tussen. Maar Julia haar plannetje blijkt niet geslaagd: Luc overleeft de moordpoging. Ja er is een vloek. Een vloek met de naam Julia. #thuisopéén — Max Van de Wiele (@tvmax)