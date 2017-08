VTM-nieuwsanker Elke Pattyn verwelkomt Charlie

MC

28/08/17 - 18u45

© Instagram Elke Pattyn.

VTM-Nieuwsanker Elke Pattyn is vorige week donderdag mama geworden van een zoon, die als Charlie door het leven zal gaan. Pattyn en haar man André Berger hebben al een dochter Julie.

Het nieuwsanker liet weten dat Charlie "wat te vroeg is gekomen en even moet aanspekken in de couveuse. Maar hij is gezond en nog geweldiger dan we hoopten", aldus Elke.



De VTM-nieuwsdienst meldde pas vorige week dat Freek Braeckman de groep van nieuwsankers komt versterken. Hij gaat vrijdag 1 september van start.

