VIDEO: "Kijken jullie stiekem naar Thuis?": de cast van Familie beantwoordt jullie vragen

28/08/17 - 15u57

Vanavond gaat het nieuwe seizoen van Familie van start op vtm. Dé vraag die elke fan een hele zomer heeft bezig gehouden, is natuurlijk of Véronique uiteindelijk met Mathias in het huwelijksbootje zal stappen.



Deze en een heleboel andere vragen voor de cast van Familie werden afgelopen week door jullie via Facebook ingestuurd. Wij trokken er vrijdag mee naar de set en dit is het resultaat.