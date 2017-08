Wat een finale: dit waren de plottwisten in de voorlopig laatste GoT

© HBO.

We zeggen het maar meteen: dit artikels bevat spoilers over de seizoensfinale van Game of Thrones gisterenavond. Wie de aflevering nog wil bekijken zonder voorkennis, klikt dus maar beter weg. Voor wie graag het einde al wil weten, zetten we hieronder de grootste plottwisten op een rij. Want wát een finale was het...

Je kon het in de voorlaatste aflevering al voelen aankomen toen Jon Snow zijn trouw beloofde aan Daenerys, en in de finale was het zover: nadat de twee samen met een horde Dothraki en Unsullied aankomen in King's Landing, proberen ze Cersei ervan te overtuigen om samen met hen ten strijde te trekken tegen de Wights (de ijszombies). Die eist in ruil de neutraliteit van Jon Snow, maar hij komt zijn belofte na en verklaart dat Daenerys zijn koningin is. En even later wordt ze ook zijn geliefde, want op de terugweg belanden ze samen in bed. Romantisch, ware het niet dat Bran intussen de ware identiteit van Jon bevestigt: zijn echte naam is Aegon Targaryen en hij is de eigenlijke erfgenaam van de Iron Throne. En dat maakt van Daenerys... zijn tante.



2. Goodbye Littlefinger © HBO.

Persoonlijk dachten wij dat Petyr Baelish - Littlefinger voor de vrienden - alles en iedereen zou overleven in Game of Thrones, maar in de seizoensfinale halen zijn intriges hem toch in. Zijn plot om de zusjes Sansa en Arya uit elkaar te drijven blijkt even te lukken, maar de familieband (en het alziende oog van Bran) blijken dan toch te sterk. Ze ontdekken dat hij degene was die de vete tussen de Stark-clan en de Lannisters veroorzaakte, en Arya bedankt hem daarvoor met een nauwkeurige zwaardslag langs zijn nek. Goodbye Lord Baelish.



3. Jamie vs Cersei © HBO.

In de finale ontstond een incestueuze relatie, en liep een andere op de klippen. Cersei ging een stap te ver door tweelingbroer/vader-van-haar-ongeboren-kind Jamie niet op de hoogte te brengen van haar verraderlijke plannen. Terwijl hij beloofde aan Jon en Daenerys om het Noorden te verdedigen tegen de Wights, wil Cersei al haar vijanden (en de rest van de wereld) aan hun lot overlaten. Het feit dat ze dat achter zijn rug bekokstoofde, valt niet in goede aarde. Hij verlaat King's Landing en rijdt in zijn eentje noordwaarts. En zo verliest Cersei ook haar laatste betrouwbare vriend en bondgenoot.



4. De muur breekt © HBO.