Bekkari start vanavond met spaghetti bolognaise zonder pasta

MC

28/08/17 - 11u28 Bron: HLN

© VTM.

Geen Sofie Dumont meer in de VTM-keuken en voorlopig geen 'Komen Eten' op VIER. Op Eén blijft Jeroen Meus wel van dienst met 'Dagelijkse kost', en op VTM neemt Sandra Bekkari de plaats in van Sofie. Zij zal in 'Open Keuken met Sandra Bekkari' - elke werkdag om 18 uur - haar gezonde en gemakkelijke gerechten delen met de kijker.