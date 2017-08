Verhoor van verzorgster die baby's mishandelde integraal op tv

Door: redactie

28/08/17 - 05u00

De kinderverzorgster mishandelde enkele baby's in 'Kiddy Watch', een crèche met enkele filialen in het Antwerpse. © Lefelon.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'De Rechtbank', morgenavond op VIER, zit een opvallende passage: het verhoor van een kinderverzorgster die was opgepakt nadat ze baby's mishandeld had in een Antwerpse crèche.



De 22-jarige vrouw bekende de feiten aan de onderzoeksrechter en ging, net als haar advocaat, akkoord met het opnemen en uitzenden van haar verklaring. C.F. werd wel onherkenbaar gemaakt. "Een zeer goed voorbeeld van hoe rechters in alle objectiviteit een zaak moeten benaderen en hoe lastig dat kan zijn", zegt onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe. "De kijker merkt dat ik lang hebben zitten te twijfelen wat ik met die vrouw moest aanvangen: opsluiten of niet?" (SSB)



Volgens onderzoeksrechter Van Cauwenberghe brengen de beelden een belangrijke nuance aan in een verhit publiek debat. Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.