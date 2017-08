Door: redactie

Tot de eerste aflevering van 'Bake Off' is het nog wachten tot woensdag, maar Vijf heeft alvast een voorsmaakje (sorry voor de flauwe woordspeling, red.) de wereld ingestuurd. Daarin is te zien hoe nieuwbakken (opnieuw, sorry, red.) presentator Wim Opbrouck jurylid Regula Ysewijn te grazen neemt. Als Wim lolbroek (de laatste, beloofd, red.) van de partij is, dan weet je dat de sfeer goed zit.