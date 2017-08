Deze 5 blockbusters kan je dit weekend op tv zien

© rv.

video Onze digicorder zal overuren doen, want alle Vlaamse zenders draaien kaskrakers dit weekend. Wij selecteerden vijf films die jou zeker zullen bekoren.

White House Down 'Die Hard' in het Witte Huis, maar dan zonder John McClane. Zo kan je deze film het best beschrijven. Die Hard uit 1988 zindert tot vandaag nog na in het actiegenre. Het 'één tegen allen'-concept slaat nog altijd aan en ook de gevatte oneliners zullen we nooit beu geraken. Niemand zal ooit oneliners als 'Ho ho ho, now I have a machine gun' of 'Yippee ki-yay, motherfucker' overtreffen, maar Channing Tatum doet het als John... Cale allesbehalve slecht. En hij draagt ook een vuil 'marcelleke'.



Het Witte Huis wordt overvallen en bezet door een gevaarlijke paramilitaire groep. Een agent van de geheime dienst, John Cale (Channing Tatum), krijgt de belangrijke en zware taak om het leven van de Amerikaanse president te redden.



'White House Down', vanavond om 20.30u op VTM.

50/50 Een film over een loodzwaar thema als kanker zo grappig maken, enkel de beste filmmakers slagen erin. Seth Rogen baseerde zich voor het scennario op het verhaal van zijn beste vriend en speelt eigenlijk een beetje zichzelf. Dat Joseph Gordon-Levitt en Rogen in het echte leven ook goede maatjes zijn, spat van het scherm af.



Adam (Gordon-Levitt) krijgt te horen dat hij aan een zeldzame vorm van kanker lijdt. Gezien zijn jonge leeftijd en gezonde levensstijl kan Adam moeilijk geloven dat dit met hem gebeurt. Zonder andere keus besluit hij te beginnen aan chemotherapie en te vechten voor zijn leven. Met de hulp van zijn beste vriend Kyle (Rogen), zijn moeder en de jonge therapeute Katie (Anna Kendrick) leert hij wat en wie de belangrijkste dingen in zijn leven zijn.



'50/50', vanavond om 20.35u op Q2.

American Gangster Gangsterfilms over gangsters die echt hebben bestaan, vallen vaak wat tegen. Maar 'American Gangster' van Ridley Scott behoort zeker tot de uitzonderingen op die regel. Denzel Washington is zoals vanouds briljant.



Drugskoning Frank Lucas (Washington) profiteert van de aanwezigheid van het Amerikaans leger in Azië tijdens de Vietnamoorlog om goedkoop drugs de VS in te smokkelen. Daarmee bouwt hij in sneltempo een groot imperium op. Maar politieagent Roberts (Russell Crowe) krijgt lucht van zijn zaakje, en ook de corrupte agent Trupo heeft interesse.



'American Gangster', vanavond om 22.35u op Q2.