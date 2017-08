Intieme zoenfoto van 'Game of Thrones'-acteurs gaat rond op social media

Door: Tom Tates

Fans van de hitserie 'Game of Thrones' delen massaal een al vijf jaar oude foto waarop hoofdrolspelers Kit Harington (bastaardkoning Jon Snow) en Emilia Clarke (drakenkoningin Daenerys Targaryen) flirten en elkaar liefdevol op de mond kussen.

De Amerikaanse fotografe Peggy Sitora, die de kiekjes in 2012 maakte als promotiemateriaal voor Game of Thrones, is niet echt verbaasd dat de romantische beelden nu viraal gaan. "Ook al is het geen realiteit, toch werpen de beelden in de ogen van verstokte GOT-fans een blik in de mogelijke toekomst van de populaire karakters Jon Snow en Daenerys Targaryen'', aldus Sitora. You can't deny the chemistry between Emilia Clarke and Kit Harington #GameOfThrones pic.twitter.com/igFczaDDFH — Lelouch vi Britannia (@ResetaMuna) 24 augustus 2017

'Meer dan gezellig' Volgens de fotografe ging het er tijdens de fotoshoot 'meer dan gezellig' aan toe. "We waren met een klein gezelschap in een mooi landschap en daar bleek dat er een bijzondere chemie was tussen Emilia Clarke en Kit Harington. Toen ik ze vroeg om elkaar te zoenen, deden ze dat gelijk. Waarschijnlijk hing er op dat moment liefde in de lucht. Ik prijs me gelukkig dat ik erbij was. Hun aantrekkingskracht zag er hetzelfde uit als in de serie.''