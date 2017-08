Netflix kondigt cast en nieuwe teaser van vierde seizoen van 'Black Mirror' aan

TT

25/08/17 - 15u59

© Netflix.

Televisie Streamingdienst Netflix heeft meer details bekendgemaakt van het vierde seizoen van de topreeks Black Mirror. Onder andere een teaser en de titels van de zes nieuwe afleveringen moeten de fans warm maken voor het nieuwe seizoen, dat later dit jaar verschijnt.

Black Mirror is een donkere Britse reeks die de kijker een spiegel voorhoudt over de invloed van de moderne technologie in het leven van alledag. Elke aflevering focust op een ander aspect van technologie en vormt op een op zichzelf staand verhaal. Zo toonden afleveringen in de eerste drie seizoenen bijvoorbeeld al hoe we ons leven zouden leiden als elke interactie beoordeeld zou worden door anderen, of hoe we zouden omgaan met een virtueel eeuwig leven, wanneer iemands bewustzijn na zijn dood in een levensechte robot wordt overgeplant.



In 2012 won de reeks een Emmy voor Beste Miniserie.



Het nieuwe seizoen zal zes afleveringen tellen en wordt telkens door een andere regisseur verfilmd. De episodes kregen nu al hun titels mee: Arkangel (geregisseerd door Jodie Foster), Black Museum, Crocodile, Hang The DJ, Metalhead en USS Calister.