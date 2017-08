Familie maakt dinsdag meteen een tijdssprong

JOGB

Kiest Veronique eindelijk voor haar geheime liefde Lars, of trouwt ze toch met Mathias? Na twee maanden speculeren start maandag het nieuwe seizoen van 'Familie', mét een dubbelaflevering. "Misschien is die zelfs nog spannender dan de seizoensfinale", lacht Sandrine André, die Veronique speelt.

Op maandag - om 20 uur - is het lange wachten voorbij en volgt de ontknoping. Die eerste avond belooft alweer ongelooflijk spannend te worden. Wat gaat Veronique doen? Luistert ze voor het eerst in haar leven naar haar hart of kiest ze met haar verstand? En komt haar scheve schaats aan het licht? "Ik weet het natuurlijk al", grinnikt Sandrine André. "De 'Familie'-kijkers die Veronique goed kennen, weten na al die jaren wel hoe ze in elkaar zit en hebben al een vermoeden van wat ze zal beslissen. Maar het blijft superspannend, natuurlijk, want het kan echt alle kanten uit."

"Het is belangrijk dat de kijkers ook zeker de tweede aflevering op dinsdag bekijken, want dan zijn we plots twee maanden verder en komen er nog zaken tevoorschijn die nog niet geweten waren. Het wordt echt een hele spannende week. Ik ben zeer blij met het resultaat. Ik heb het geluk dat ik met zulke goede collega's mag samenwerken, want enkel daardoor kunnen we zulke goede scènes spelen."



