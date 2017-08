"Nog spannender dan seizoensfinale"

JOGB

Kiest Veronique eindelijk voor haar geheime liefde Lars, of trouwt ze toch met Mathias? Na twee maanden speculeren start maandag het nieuwe seizoen van 'Familie', mét een dubbelaflevering. "Misschien is die zelfs nog spannender dan de seizoensfinale", lacht Sandrine André, die Veronique speelt.

Net voor de 27ste jaargang van de VTM-soap van start gaat, frist de zender het geheugen van de kijker nog eens op door de seizoensfinale zondag om 13.45 uur opnieuw uit te zenden. "Stel, we rijden weg. Wij twee, voorgoed. Ik meen het, Veronique. Laat ons verdwijnen." Dat waren de laatste woorden van Lars Dewulf (Kürt Rogiers) tegen Veronique Van den Bossche nadat ze in zijn hotelkamer bekomen waren van een stomende portie seks - zwoel op beeld, maar een héél technische scène volgens de acteurs. Terwijl op hetzelfde moment Veroniques verloofde Mathias (Peter Bulckaen) ongeduldig stond te wachten op zijn bruid. En zo eindigde de seizoensfinale twee maanden geleden. Lees ook Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen van 'Familie'? Doe hier de test

Veel vragen Op maandag - om 20 uur - is het lange wachten voorbij en volgt de ontknoping. Die eerste avond belooft alweer ongelooflijk spannend te worden. Wat gaat Veronique doen? Luistert ze voor het eerst in haar leven naar haar hart of kiest ze met haar verstand? En komt haar scheve schaats aan het licht? "Ik weet het natuurlijk al", grinnikt Sandrine André. "De 'Familie'-kijkers die Veronique goed kennen, weten na al die jaren wel hoe ze in elkaar zit en hebben al een vermoeden van wat ze zal beslissen. Maar het blijft superspannend, natuurlijk, want het kan echt alle kanten uit. Het wordt een rollercoaster voor Mathias, Lars en Veronique. En ook voor mijn zoon Cédric (Bas Van Weert), want hij speelt een zeer belangrijke rol in deze dubbelaflevering", vertelt de actrice. "Er worden heel wat beslissingen gemaakt in die eerste uitzending. Beslissingen die een impact zullen hebben op het leven van Veronique, maar ook op dat van de andere personages. En op de werkvloer van Fashion zal er daardoor veel veranderen", gaat Sandrine verder. © VTM.

"Het is belangrijk dat de kijkers ook zeker de tweede aflevering op dinsdag bekijken, want dan zijn we plots twee maanden verder en komen er nog zaken tevoorschijn die nog niet geweten waren. Het wordt echt een hele spannende week. Ik ben zeer blij met het resultaat. Ik heb het geluk dat ik met zulke goede collega's mag samenwerken, want enkel daardoor kunnen we zulke goede scènes spelen." Maar da's nog lang niet alles. Want hoe zit het met Stefanie (Jasmijn Van Hoof)? Wordt Simon (Braam Verreth) ontmaskerd als haar ontvoerder? Heeft Mieke (Caroline Maes) haar geheugen nu definitief terug? En loopt het huwelijksfeest van Zjef (Jan Van den Bosch) en Rudi (Werner De Smedt) zoals gepland? Wat is de wraakzuchtige Ronald (Dimitri Duquennoy) van plan met Guido (Vincent Banic), nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten? En last but not least: hoe reageert Jan (Jef De Smedt) op de ongeneeslijke hersentumor van zijn bijna ex-vrouw Linda (Hilde Van Wesepoel)?

Weer een tijdsprong Het antwoord op al die vragen krijg je maandag, en de dag nadien maken we weer een tijdsprong mee. Zoals Sandrine al aangaf, slaat 'Familie' twee maanden over en gaat het verhaal verder in real time. Guido en Emma (Bab Buelens) keren in paniek terug van hun kampeertrip. Wat is er gebeurd in de Ardennen? Wie de webafleveringen 'Jacht op Guido & Emma' via de VTM-app heeft gemist, ontdekt het nu op tv. Ten huize Benny Coppens (Roel Vanderstukken) is de spanning eveneens voelbaar. Want terwijl de zoektocht naar haar ontvoerder verdergaat, wordt Stefanie steeds meer geplaagd door flashbacks.