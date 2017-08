VTM-baas wil zo snel mogelijk af van doorspoelbare reclame

SVM

24/08/17 - 20u17 Bron: Belga

© thinkstock.

"Het reclamemodel op de digicorder moet worden hersteld." Dat heeft Medialaan-topman Peter Bossaert gezegd bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie van het mediabedrijf boven onder andere VTM en Q2. Hij wil dat het "zo snel mogelijk" gedaan is met reclame doorspoelen bij uitgesteld kijken.

Peter Bossaert. © belga.

Medialaan lanceerde eerder deze week Stievie Premium, een toepassing waarmee de gebruiker voor 9,99 euro per maand live en uitgesteld naar de grootste Vlaamse tv-zenders kan kijken. Wie uitgesteld kijkt naar programma's van de Medialaan-zenders moet via Stievie wel enkele minuten gepersonaliseerde reclame dulden die niet doorgespoeld kan worden.



Op sociale media krijgt Medialaan kritiek omdat Stievie Premium een abonnementskost combineert met reclame. Bossaert ziet het anders en spreekt van "een elegante oplossing voor zowel kijker als adverteerder". "Wij willen dit model in samenwerking met de sector zo snel mogelijk uitrollen bij al onze distributeurs." Die distributeurs zijn onder meer Telenet en Proximus, die tot nu toe niet meegingen in het verhaal van Bossaert.



Medialaan acht de stap noodzakelijk. "We denken dat we kunnen wedijveren met de miljoenenproducties uit Hollywood. De belangstelling voor lokale producties is meer dan ooit intact. Dankzij de technologische mogelijkheden kijken zelfs meer mensen dan ooit naar onze content. Er zit veel waarde in het groeisegment van dat 'nieuwe kijken'. Dat is heuglijk nieuws. Maar om die waarde te grijpen, moeten wel een aantal zaken veranderen."