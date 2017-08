Jan Leyers in 'Allah in Europa' op zoek naar gezicht van islam in onze contreien

TT

24/08/17 - 16u57

video In De weg naar Mekka onderzocht Jan Leyers de ziel en de diverse gedaantes van de islam in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Tien jaar later gaat hij in de achtdelige reeks Allah in Europa op zoek naar het gezicht van de islam in Europa, van de Balkan tot Groot-Brittannië, en van Zweden tot Frankrijk.