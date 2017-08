Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen van Familie? Doe hier de test

TK

24/08/17 - 15u00

© Medialaan.

Maandag is het zover: dan wordt de aftrap gegeven van het nieuwe Familie-seizoen. Ben jij helemaal mee met de verhaallijnen? Doe hier de test.



Ben je meer een Thuis-fan? Kijk dan morgen uit naar jouw opfrissingsquiz.

Je krijgt ook de kans om de Familie-acteurs de kleren van het lijf te vragen. Heb je altijd al iets willen weten over hen of hun personage? Mail je vraag dan naar showbizz@hln.be en wij stellen ze voor jou. De antwoorden vind je maandag in een nieuwe video terug! Opgelet: over het nieuwe seizoen houden de acteurs de lippen nog stijf op elkaar.