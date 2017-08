Australisch stadje verbiedt straatnaam uit Game of Thrones

TK

24/08/17 - 11u18 Bron: ANP

Tweeling Cersei en Jamie Lannister. © HBO.

De populariteit van de tv-serie Game of Thrones kent geen grenzen, behalve in het Australische stadje Great Geelon. Daar werd de straatnaam 'Lannaster Road' door het gemeentebestuur verboden. In de cultserie heeft de Lannister-tweeling immers een verhouding met elkaar, en het bestuur wil niet gelinkt worden aan incest.