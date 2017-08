Nathalie Meskens bezorgt collega's de mooiste (en laatste) dag van hun leven

Mark Coenegracht

24/08/17 - 05u00

Nathalie Meskens heeft haar eerste realityprogramma beet. In 'De laatste 24 uur' zorgt ze ervoor dat de 'laatste' dag van haar collega-BV's ook de leukste 24 uur van hun leven wordt. VTM pakt er dit najaar mee uit.

Bekende gezichten als Staf Coppens, Herman Brusselmans en Ben Segers beleven - op uitnodiging van Nathalie Meskens - hun laatste 24 uur op deze aardbol. Dat is de insteek van 'De laatste 24 uur', het nieuwe programma dat productiehuis DeMensen voor VTM maakt. Voor alle duidelijkheid: dit is geen rouwprogramma. Wel een reeks die ontzettend veel levenslust uitstraalt en heel wat emoties opwekt. Voor actrice en VTM-ster Nathalie Meskens is het haar eerste pure realityprogramma als gastvrouw. "Ik contacteer collega's en vraag hen om in hun - doorgaans overvolle - agenda de volle 24 uur voor mij te blokkeren. Meer informatie krijgen ze niet. Ik druk hen wél op het hart dat ze me moeten vertrouwen", licht ze toe. "En dan val ik bij hen binnen met telkens dezelfde boodschap, dat ik goed en slecht nieuws te melden heb. Het slechte nieuws is dat het hun allerlaatste dag is op deze wereld. Het goede nieuws is dat ik die ultieme 24 uur bij hen blijf en van alles heb voorbereid om er samen de leukste en prachtigste dag van hun leven van te maken."



Wat Staf Coppens op de laatste dag van zijn leven wil doen en waarom uitgerekend Nathalie Meskens het programma presenteert, leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.