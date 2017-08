Hoe verwijder je teken? Sociaal Incapabele Michiel toont het

MVDB

24/08/17 - 00u05

© Screenshot Youtube.

video Onze favoriete cartoonfiguur Sociaal Incapabele Michiel uit 'De Ideale Wereld' is alive and kicking. De creatie van geestelijke vader Tom Borremans was vorige week op Pukkelpop waar hij festivalgangers informeerde over het verwijderen van teken.