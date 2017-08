VIDEO: De eerste beelden uit het nieuwe 'Familie'-seizoen

Door: redactie

23/08/17 - 14u49

© vtm.

video

Volgt Véronique haar verstand of luistert ze naar haar hart? De Familie-kijkers hebben er 2 maanden lang over kunnen speculeren. Op maandag 28 augustus zetten de fans zich maar beter schrap voor een erg meeslepende start van het nieuwe seizoen. En dat in een extra lange dubbelaflevering. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen start waar de seizoensfinale is geëindigd. "En die aflevering is naar mijn mening zelfs nóg sterker dan de seizoensfinale", kondigde Kürt Rogiers al aan. De fans krijgen meteen antwoorden op de 'cliffhangers' waarmee ze de zomer in gingen.



Hoe reageert Jan op de ongeneselijke hersentumor van zijn (bijna ex-)vrouw Linda? Wordt Simon alsnog ontmaskerd als de ontvoerder van Stefanie? Wat is de wraakzuchtige Ronald van plan met Guido nadat hij door zijn toedoen in de gevangenis belandde? Krijgen Zjef en Rudi het huwelijksfeest van hun dromen of wordt hun geluk verstoord? En vooral: geeft Véronique haar jawoord aan verloofde Mathias of vlucht ze weg met haar geheime liefde Lars? Wie wint: #teammathique of #teamlarsique?



Familie, nieuwe afleveringen vanaf maandag 28 augustus elke weekdag om 20 uur.