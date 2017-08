VIDEO: Cast van Jersey Shore houdt reünie vijf jaar na laatste aflevering

Door: redactie

22/08/17 - 17u09

De cast van Jersey Shore © bruno.

video Het is al vijf jaar geleden dat MTV de laatste aflevering van Jersey Shore heeft uitgezonden. U weet wel, de realitiesoap over acht huisgenoten in New Jersey die nu en dan al eens graag uitgaan. "Snooki", "JWoww" en "The Situation" werden plots wereldberoemd dankzij de populaire MTV-reeks. Nu komt (een deel van) de cast nog eens samen voor 'Reunion Road Trip' op de entertainmentzender E!. De perfecte gelegenheid dus om het nog eens te hebben over hun gloriedagen ten tijde van Jersey Shore. Benieuwd hoe de cast er nu uitziet? Wij geven u alvast een voorsmaakje van de reünie.