22/08/17 - 12u51

Sandra Bekkari is er klaar voor. De auteur van de populaire bestsellers Nooit Meer Diëten start volgende week maandag 28 augustus bij VTM met haar eerste dagelijkse kookprogramma 'Open Keuken met Sandra Bekkari'. En het wordt vooral gezellig in die keuken, blijkt uit volgende beelden. In haar open keuken zal ze om elke dag 18.00 vooral gerechten bereiden waarvoor je niet teveel tijd nodig hebt, die gemakkelijk zijn in bereiding, maar vooral ook dus lekker en gezond zijn voor iedereen.