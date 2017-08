Bijna weer Thuis en Familie: producers lichten al een tipje van de sluier op

TK

Nog zes keer slapen en dan trekken tv-soaps 'Thuis' en 'Familie' zich weer in gang. Wie Waldek uiteindelijk ontvoerde en of Véronique haar huwelijk zal afblazen, dat kunnen we u nog niet vertellen. Maar de respectievelijke producers verklapten in Dag Allemaal wel al een aantal dingen van het nieuwe seizoen.

Producer Hans Roggen: "Enkele verhaallijnen zullen flink nazinderen, andere worden nog intenser. Door het slotbeeld lijkt de focus op de ontvoering van Waldek te zullen liggen, maar er waren nog een pak andere verhaallijnen. Zo vroeg Dieter Nancy ten huwelijk, maar zij wees hem af. Sandrine is verdwenen en Olivia deed een zwangerschapstest. En Karin gooide zich na haar ruzie met Steven weer in de armen van Tom, die aan de vooravond van z'n huwelijk met Judith staat." We schieten maandag stevig uit de startblokken. In de eerste aflevering zullen al enkele duidelijke antwoorden gegeven worden. Er zal in 'Thuis' ook iemand het leven laten. Voorts beloven we de kijker een onverwacht liefdeskoppel en de voorbereiding op het huwelijk van Tom en Judith zal turbulent verlopen. Of Toms overspel uitkomt, hangt af van Karin, Tom en Ann. Alleen zij weten van Toms geflikflooi.

FAMILIE: "Meteen de beslissing van Véronique"

Creative producer Wim Feyaerts: "De eerste aflevering is eigenlijk een doorstart, want 'Familie' pikt de draad van voor de zomer meteen op. Alsof het beeld slechts even bevroren is geweest en er geen vakantie van twee maanden tussen zat. De kijker ziet dus meteen wat Veronique beslist. En de gevolgen van haar keuze vullen de eerste aflevering. We zien ook hoe het zit met Stefanie. Simon lijkt haar reddende engel, maar de kijker weet dat hij ziekelijk jaloers is en haar ontvoering in scène heeft gezet om haar aan hem te binden."



"Vlak vóór de zomervakantie vertelde Linda ook dat ze een hersentumor heeft en terminaal is. Hoe gaat Jan daarmee om? Kiest hij voor zijn minnares, of keert hij - uit medelijden of schuldgevoel - terug naar z'n vrouw? Daarvoor moet je op 28 augustus kijken."



"Er duiken ook nieuwe personages op, maar niet meteen. Eerst de verhalen afwerken die we vorig seizoen op gang trokken. Want er valt nog veel te vertellen. En er hangen voorlopig geen nieuwe romances in de lucht, want we hebben net twee bruiloften gehad. Er zit de komende maanden veel romantiek in 'Familie', maar voorlopig geen verloving meer. Al hebben we het nieuwe seizoen nog niet helemaal uitgeschreven. Het kán dus nog altijd."