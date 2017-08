Netflix maakt film over terrorist Breivik

TK

Netflix heeft de Britse regisseur Paul Greengrass gevraagd een film te maken over de 38-jarige Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik, zo meldt Deadline. Brevik vermoorde in 2011 in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen, waaronder veel jongeren van de Noorse sociaal-democratische partij.