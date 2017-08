Vtm-programma 'Groeten Uit' genomineerd voor Gouden Roos

Bewerkt door: ESA

21/08/17 - 18u03 Bron: Belga

Het televisieprogramma 'Groeten Uit', waarin een Bekende Vlaming met zijn gezin terugkeerde in de tijd, maakt kans op een Gouden Roos. Dat heeft de organisatie van de tv-prijzen, de European Broadcasting Union (EBU), vandaag bekendgemaakt.

'Groeten uit' van Lecter Media, dat te zien was op vtm, is het enige Belgische genomineerde programma. Het maakt kans op de Gouden Roos in de categorie 'reality & factual entertainment'. Daarin neemt het het op tegen twee Britse en een Australisch programma. In 'Groeten uit' keerde telkens een BV terug naar het jaar waarin hij of zij 12 was. Zo belandde Staf Coppens met zijn gezin in de jaren negentig, terwijl Erik Goossens samen met zijn gezin de jaren zeventig herbeleefde. Ook Herman Verbruggen en Sven De Ridder dompelden zich met hun gezin onder in het verleden. Er komt overigens een tweede seizoen van 'Groeten Uit', laat Guy Goedgezelschap, de topman van Lecter Media, weten. Het zal in het najaar te zien zijn op vtm. Namen van deelnemende BV's kan hij nog niet noemen.

'Groeten Uit' was het eerste eigen ontwikkelde format van het in maart vorig jaar opgestarte productiehuis. Het programma kent ook in het buitenland succes: het is in productie in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden, aldus nog Goedgezelschap. Nog een aantal landen, waaronder Canada, hebben een optie genomen.



De Rose d'Or Awards worden op 19 september uitgereikt in Berlijn. In totaal zijn veertig tv-programma's genomineerd in tien categorie├źn. Tot nog toe sleepten drie Belgische programma's een Gouden Roos in de wacht: 'Wat Als?' in 2013, 'Benidorm Bastards' in 2010 en 'De Mol' in 2000. Vorig jaar was geen enkel Belgisch programma genomineerd.