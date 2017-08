Stievie Premium: 9,99 euro per maand voor 18 kanalen én uitgesteld kijken

Door: redactie

21/08/17

Vanaf maandag is op de tv-app Stievie een Premium-abonnement beschikbaar, waarin naast de zenders van Medialaan nog elf andere kanalen zijn inbegrepen. De in totaal achttien zenders in Stievie Premium zijn live en uitgesteld tot zes dagen op alle schermen te bekijken. Een abonnement kost 9,99 euro per maand.

Via Stievie Free zijn nu al de Medialaan-zenders (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKZOOM, KADET en Qmusic) gratis te bekijken. De dienst blijft bestaan, maar zal voortaan een platform delen met Stievie Premium. De betalende dienst heeft ook zenders van VRT (Eén, Canvas en Ketnet), SBS (VIER, VIJF en ZES), Discovery (Eurosport, TLC, Discovery Channel) en FOX (National Geographic, Nat Geo Wild) in het aanbod.



Stievie werd oorspronkelijk in 2013 al gelanceerd als een betalende tv-app, waarin tien Vlaamse zenders werden aangeboden. Na twee jaar werd de dienst uit de app-stores gehaald en lanceerde Medialaan Stievie Free. De betalende dienst bleef tot nu wel beschikbaar voor bestaande gebruikers, die automatisch zullen overstappen op Stievie Premium.



Net zoals bij de gratis variant, is het bij Stievie Premium mogelijk om programma's via het tv-scherm te bekijken door casting (met onder meer Chromecast en Airplay). Met de betalende formule is het ook mogelijk om opnames te maken, die later zonder internetverbinding te bekijken zijn.



Wel reclame

Wat de Medialaan-zenders betreft, zal reclame bij uitgesteld kijken of bij opnames niet-doorspoelbaar zijn. Het gaat om kortere blokken van 2 minuten met gepersonaliseerde reclame. Ook tijdens het live kijken worden de reclameblokken van de kanalen van Medialaan vervangen door gepersonaliseerde reclame.



Stievie Premium is vanaf vandaag via de app of de website te verkrijgen en kost 9,99 euro per maand. Per abonnement kan slechts één stream tegelijk worden bekeken. In de toekomst zal het aanbod worden uitgebreid met bijkomende pakketten. Zo komen er op termijn ook formules voor het kijken op meerdere schermen tegelijk.