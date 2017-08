Freek Braeckman maakt overstap van VRT naar VTM

Robbe van Lier

Freek Braeckman gaat vanaf 1 september aan de slag bij VTM NIEUWS. © Medialaan.

Een opvallende transfer in het Vlaamse medialandschap: Freek Braeckman (38) maakt de overstap van de VRT naar de nieuwsdienst van VTM. Dat heeft Medialaan, het bedrijf achter VTM, bekendgemaakt. Braeckman wordt bij VTM opnieuw nieuwsanker, nadat hij van november 2007 tot oktober 2012 ook al een van de vaste nieuwsankers van het VRT Journaal was.

Journalist en televisiemaker Freek Braeckman zal vanaf 1 september 2017 voor de VTM nieuwsdienst werken. Daar zal hij naast Stef Wauters, Birgit Van Mol, Elke Pattyn en Dany Verstraeten vooral het team nieuwsankers versterken. "De versterking is heel welkom nu Elke Pattyn hoogzwanger is en dit najaar even van het scherm verdwijnt", laat VTM weten.



"Maar bovenal is de komst van Freek Braeckman een aanwinst voor de hele VTM nieuwsredactie", legt Kris Hoflack, hoofdredacteur van VTM NIEUWS uit. "Ik ben ontzettend blij met de komst van Freek. Als nieuwsanker sprong hij er altijd bovenuit, en hij wist heel goed hoe hij een nieuwsverhaal voor een groot publiek moet brengen. Fijn dat we Freek bij VTM NIEUWS dus opnieuw volop als anker kunnen inschakelen."



"Met deze nieuwe stap voel ik me een beetje als een profvoetballer die na 16 jaar Anderlecht de kans krijgt om ook Club Brugge te leren kennen", zegt Braeckman zelf. "En ik vind bij VTM heel wat mensen terug met wie ik de voorbije jaren erg graag heb samengewerkt. Ik ben razend nieuwsgierig en popel om van start te gaan."



Olivier Goris, netmanager van Eén, wenst Freek namens VRT veel succes: "Het was al die jaren fijn samenwerken met Freek, als reporter, nieuwsanker en host van programma's als Café Corsari en Typisch Mensen. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging."