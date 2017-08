VIDEO: Populariteit vrouwelijke worstelaars stijgt dankzij Netflix-serie 'GLOW'

IVI

17/08/17 - 18u11 Bron: Reuters

© reuters.

video Evenementen met vrouwelijke worstelaars ondervinden de populariteit van de Netflix-serie 'GLOW', over een actrice die terechtkomt in de wereld van het professioneel worstelen voor vrouwen. Vorige weekend organiseerde EVE - een vereniging die het vrouwelijk worstelen in Groot-Brittannië promoot - een worstelevent met vrouwen. De organisatoren én de deelneemsters merkten op dat er de laatste tijd meer mensen geïnteresseerd zijn in hun wedstrijden sinds Netflix de serie uitbracht in mei.