De open keuken van Sandra Bekkari

MC

14/08/17 - 07u46 Bron: HLN

© VTM.

Dit is ze, de fonkelnieuwe keuken van foodie Sandra Bekkari (44). Hier zal ze vanaf maandag 28 augustus elke weekdag gezonde en lekkere gerechten voor Vlaanderen maken. Geen nagebouwde studio-keuken, maar een echte keuken in een echte woning. De locatie moet nog even geheim blijven.