"Altijd A": student gokt zich doodleuk naar 10.000 euro

9/08/17 - 21u25

video De aanhouder wint... dat moet student Hristo Gentier (19) uit Maldegem gedacht hebben. Drie keer gokt hij A en drie keer is het juist. En zo wint hij in het programma 'Miljonair' zo maar even €10.000! Bekijk hier de spannende ontknoping.