Hackers HBO houden Game of Thrones nog even geheim

TK

7/08/17 - 06u23 Bron: ANP

© HBO.

De hackers die zeggen materiaal van HBO in handen te hebben, zetten dat nog niet online. In een mail aan The Hollywood Reporter zeggen de afpersers dat het lekken van het materiaal, mogelijk afleveringen van Game Of Thrones, is uitgesteld.

Als reden geven de hackers op dat er nieuwe potentiële kopers zijn voor het materiaal. "Een aantal van HBO's grootste concurrenten is in onderhandeling om de data te kopen. De deal is bijna rond. Arm HBO zal nooit meer aan de top komen", schrijven ze. The Hollywood Reporter merkt op dat het zeer onwaarschijnlijk is dat grote mediapartijen interesse hebben in het gestolen materiaal.



Eerder beweerden de hackers dat ze gisteren materiaal zouden lekken, omdat HBO "zijn belofte heeft gebroken. Dus we hebben maar één optie. Wacht maar tot zondag. HBO gaat ten onder." Eerder lekte de groep een script van een aflevering van Game Of Thrones en nog niet eerder uitgezonden episodes van Ballers en nieuwe serie Room 104.



Vrijdag circuleerde ook de nieuwe aflevering van Game Of Thrones op internet. HBO houdt vol dat dat een aparte zaak is en gevolg van een fout bij Star India, dat distributeur van HBO-programma's is in het Aziatische land.