Aflevering Game of Thrones gelekt online

4/08/17 - 15u16 Bron: The Verge

Lena Headey als Cersei Lannister in Game of Thrones. © ap.

Showbizz Door een datalek bij HBO eerder deze week is er vandaag een aflevering van de razend populaire serie Game of Thrones online verschenen, terwijl deze nog niet officieel uitgebracht was.