Hackers stelen script en twee afleveringen 'Game of Thrones'

31/07/17 - 23u47

HBO is het slachtoffer geworden van hackers. In ieder geval één script van een aflevering van 'Game of Thrones' en twee nog niet uitgezonden episodes, namelijk 'Ballers' en 'Room 104' zijn online gezet, meldt Entertainment Weekly.

De hackers claimen dat ze in totaal 1,5 terabyte aan data hebben gestolen van HBO. De zender bevestigt tegenover de entertainmentsite alleen dat er een lek is en dat het wordt onderzocht. De daders stellen dat ze 'later' meer materiaal online willen zetten.



Onder het materiaal is het script van de aflevering van volgende week van 'Game of Thrones'. De hitserie heeft in het verleden vaker te maken gehad met hackers. Zo werden in 2015 de eerste vier aflevering van seizoen vijf online gezet. Sindsdien zijn er allerlei extra beveiligingsmaatregelen ingezet.