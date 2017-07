Chinese filmploeg arriveert in Antwerpen voor opnames van tv-reeks: "Stad zit in de lift als filmlocatie"

Door: redactie

31/07/17 - 18u44 Bron: Belga

Burgemeester Bart De Wever met producer Jia Yiqun, gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Ludwig Caluwé. © photo news.

Het provincie- en stadsbestuur van Antwerpen hebben vandaag de Chinese productieploeg verwelkomd die een tiental dagen in en rond de Scheldestad zal vertoeven voor opnames voor de televisiereeks 'Mr. Right'. Het eerste seizoen van de reeks, 'To be a better man', zou op de Chinese publieke omroep 380 miljoen kijkers hebben gelokt. "Geen enkele marketingcampagne die we in China zouden houden om Antwerpen te promoten, zou zo'n impact kunnen hebben als dit project", reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verheugd op de opnames.