Geliefde niet blij met serie The Assassination of Gianni Versace

31/07/17 - 14u27 Bron: ANP/BuzzE

Gianni Versace (1946-1997) presenteerde een week voor zijn dood nog een nieuwe collectie in Parijs. © afp.

De geliefde van Gianni Versace is niet blij met de manier waarop de mode-ontwerper en hij worden neergezet in American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace.

Gianni Versace werd op 15 juli 1997 voor zijn huis in Miami doodgeschoten. © epa.

In een interview met The Guardian zegt Antonio D'Amico dat de eerste beelden van de serie die onlangs werden vrijgegeven "belachelijk" zijn. Hij reageert onder meer op foto's waarop te zien is hoe zijn vertolker Ricky Martin het lichaam van Gianni, gespeeld door Edgar Ramirez, in zijn armen houdt na de moord op de couturier. "Misschien is dat de artistieke vrijheid van de regisseur, maar dat is niet wat er gebeurde", aldus Antonio, die in werkelijkheid meteen na de moord van het plaats delict werd weggevoerd.



"Normaal koppel"

Antonio, die vijftien jaar samen was met Gianni, heeft ook problemen met fragmenten uit de show waarin de mode-ontwerper in paniek raakt als hij denkt dat paparazzi een intiem onderonsje tussen hem en Antonio hebben vastgelegd. Het mode-icoon was volgens zijn partner altijd open over zijn geaardheid. "We leefden als een normaal koppel, er was nooit een probleem."



Volgens Antonio heeft American Crime Story-producent Ryan Murphy hem nooit benaderd na zijn beslissing een seizoen van de serie te wijden aan de moord op Versace. De Italiaan is niet van plan te gaan kijken als The Assassination of Gianni Versace volgend jaar wordt uitgezonden.