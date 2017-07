Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien

© rv.

video Het kan weer alle kanten uit dit weekend op de televisie. CAZ zendt zowaar een Nederlandse horrorfilm met Kürt Rogiers uit en de Nederlandse zender NPO2 biedt een van de beste drama's van de laatste jaren aan. Wij selecteerden vijf films die jouw weekend kleur zullen geven.

Vanilla Sky Tom Cruise en regisseur Cameron Crowe (Jerry Maguire) waren zo onder de indruk van de Spaanse film 'Abre Los Ojos' dat ze besloten er een Hollywood-remake van te maken. Maar dan moesten ze wel het bizarre en onconventionele verhaal zien om te buigen naar Hollywoodnormen. Daar zijn ze behoorlijk in geslaagd. Het resultaat is een bevreemdende film die je koude rillingen zal bezorgen.



De charismatische uitgeverijmagnaat David Aames (Cruise) kan alles krijgen wat zijn hart begeert. Op een zekere avond ontmoet hij de vrouw van zijn dromen (Penélope Cruz), maar wanneer een jaloerse minnares (Cameron Diaz) zijn pad kruist, belandt David in een spiraal van romantiek, seks en bizarre dromen.



'Vanilla Sky', vanavond om 20.25u op Vitaya.

The Green Hornet Seth Rogen als superheld klinkt als een tang op een varken. En net daarom was het een geniale zet om de komiek in die rol te casten. Ongecompliceerd vermaak staat in contrast met de vaak doodserieuze superheldenfilms die we tegenwoordig te zien krijgen. Misschien plaveide The Green Hornet wel de weg voor 'Deadpool', de satire op de superheld die een megasucces werd.



Britt Reid (Rogen) is de zoon van de bekendste en meest gerespecteerde mediamagnaat van L.A. Zijn zorgeloze leventje bestaat voornamelijk uit feestvieren, totdat zijn vader op mysterieuze wijze sterft en aan Britt zijn omvangrijke imperium nalaat. Britt sluit daarop vriendschap met één van zijn vaders werknemers, de toegewijde en inventieve Kato (Jay Chou). Ze besluiten om voor het eerst in hun leven iets zinvols te doen: de misdaad bestrijden. En de beste manier om dit te doen is... door zelf crimineel te worden.



'The Green Hornet', vanavond om 20.30u op VTM.

Sl8n8 Horror is een van de meest onderschatte en minst begrepen genres. Voor één fantastische horrofilm heb je minstens duizend barslechte horrorfilms, omdat snelle 'scares' niet betekenen dat een film ook spannend of griezelig is . De lage landen steken nog maar pas de neus aan het venster in het horrorgenre, dus verwacht je niet aan een geniale film. Verwacht je wel aan leuke weekendfilm met een bange Kürt Rogiers in een donkere mijn.



Kristel gaat met vier vrienden naar een oude Belgische steenkolenmijn om het manuscript op te halen van Martin, haar zojuist overleden vader. Martin deed als criminoloog onderzoek naar de seriemoordenaar Andries Martiens, die een eeuw geleden als 'vuurman' in de mijn overleed. Vuurmannen waren ter dood veroordeelden die in de mijn hun laatste kans kregen. Na een rondleiding in de mijnschachten met een klein groepje 'toeristen', een therapeut (Rogiers) en zijn patiënten, komt de groep vast te zitten in het mijnlabyrint.



'Sl8n8', vanavond om 22.15u op CAZ.

Jagten Zonder twijfel een van de meest aangrijpende drama's van de laatste jaren. Dat de Scandinaven verhalen kunnen vertellen, weten we sinds 'The Bridge', 'The Killing', 'Millennium' en nog vele andere meesterwerken. 'Jagten' doet die reputatie alle eer aan. De film toont hoe het leven van een man, gespeeld door een fenomenale Mads Michelsen, een hel wordt wanneer hij ten onrechte wordt beschuldigd van kindermisbruik.



Lucas (Michelsen) is net gescheiden. Hij heeft een nieuwe baan bij de plaatselijke kleuterschool, een nieuwe vriendin en kijkt uit naar het bezoek van zijn zoon Marcus tijdens de Kerst. Maar de kerstgedachte is opvallend afwezig. Klara, een 5-jarige leerling, beschuldigt Lucas van misbruik. De kleuterschool is in diepe schok en al gauw worden er vermoedens gewekt jegens Lucas. Wanneer het verhaal zich door het dorp verspreidt begint de kleine gemeenschap al snel uiteen te vallen.



'Jagten', vanavond om 23.15u op NPO2.