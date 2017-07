Komiek Stephen Colbert maakt animatiereeks over Trump

kv

27/07/17 - 23u56 Bron: Variety, reuters

© Showtime.

Talkshowpresentator en komiek Stephen Colbert werkt aan een animatiereeks met een cartoonversie van Donald Trump in de hoofdrol. De voorlopig titelloze reeks verschijnt in de herfst op antenne, zo deelt zender Showtime mee.

De animatiereeks draait rond Donald Trump, zijn familie en zijn regering. De productie- en antennedata zullen dicht bij elkaar liggen, zodat de scenaristen kunnen inspelen op recente gebeurtenissen in het Witte Huis. De serie brengt de "avonturen van Trumps vertrouwelingen en bon-vivants - familieleden, topmedewerkers, regeringshoofden, professionele golfers, en alle andere mensen die zich in zijn omgeving bevinden - en verkent onverschrokken hun geschiedenis en hun psyche, om zo te onthullen wat hen zo overduidelijk Trumpiaans maakt," luidt het in het persbericht van Showtime. Volgens de zender gaat het om een "karakterstudie op zoek naar het personage, zoals het gezien wordt door de ogen van een denkbeeldige documentairefilmploeg".

Trump-criticus

Stephen Colbert © ap.

Stephen Colbert, presentator van 'The Late Show' op CBS, en zijn showrunner Chris Licht zijn samen de executive producers van de cartoonreeks.



Colbert is in 'The Late Show' erg kritisch voor de Amerikaanse president en introduceerde vorig jaar al een animatieversie van Trump in zijn show. De kijkcijfers van zijn programma gingen dit jaar de hoogte in sinds Colbert nagenoeg elke avond van leer trok tegen de president.



"Ik weet dat veel mensen dit wilden doen en ik ben vereerd dat de cartoonpresident onze filmploeg in zijn privéwereld uitnodigt," grapt Colbert in een verklaring. "Ik heb al enkele beelden gezien en ik kijk ernaar uit om de man achter MAGA (Make America Great Again, red.) te delen."