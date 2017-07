Trump werd geweigerd voor rol in 'The Simpsons'

Door: KL

25/07/17 - 16u16 Bron: The Chicago Tribune

© RV.

Als vastgoedmagnaat en celebrity gingen veel deuren open voor Donald Trump. Eentje bleef echter vastgeroest. Toen de president ooit vroeg om zijn stem te mogen lenen aan een karakter in 'The Simpsons', werd hij afgewezen door de makers van de serie.

Toen tijdens de grootschalige strip- en fantasybeurs Comic Con aan uitvoerend producer Al Jean gevraagd werd of ze ooit al eens een bekend persoon geweigerd hadden, reageerde die instemmend. "Laat ons zeggen dat het gaat om de president van Amerika."



Dat hield de makers niet tegen om Trump alsnog in de serie te laten opdraven. De bekendste passage van de 45ste president van de Verenigde Staten was hoe dan ook die van 'Bart to the Future' waarin 'The Simpsons' voorspelden dat hij president zou worden. Toen een groteske vertoning, vandaag de realiteit.



Sinds Trump het presidentiële ambt bekleedt, hebben 'The Simpsons' een kritisch standpunt nooit geschuwd. Zo kreeg Trump in recente afleveringen van de komische reeks bezoek van de geest van voormalig president Richard Nixon, wiens Watergate-schandaal resoneert met de perikelen tussen Trump en voormalig FBI-baas James Comey, en bespraken de makers uitvoerig zijn eerste 100 dagen in het Oval Office.