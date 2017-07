'Game of Thrones' zo maar even 90 miljoen keer illegaal bekeken

Door: redactie

De eerste aflevering van het zevende seizoen van de spraakmakende serie 'Game of Thrones' is al 90 miljoen keer illegaal gedownload, gestreamd of verspreid via het programma Torrenting.

Het zevende seizoen van Game of Thrones is een hit in het illegale downloadcircuit. Volgens FOX News is de serie al 90 miljoen keer gedownload. Wereldwijd is de serie 16 miljoen keer op legale wijze bekeken, meldt Business Insider.



Vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd Game of Thrones een behoorlijk aantal keer illegaal bekeken. Vooral de illegale streams van de serie waren populair. Ook andere seizoenen van de hitserie vonden gretig aftrek in het illegale circuit.

Gevolgen © ap. Sander van Voorst, redacteur bij Tweakers, legt uit wat hier de gevolgen van zijn. "Een direct gevolg is dat de makers en betaalzender HBO inkomsten mislopen. Als alle mensen een legale versie kopen, zijn er meer afnemers en is er dus meer geld. Maar daar staat tegenover dat men zegt dat de serie alleen zo groot is geworden, omdat het zoveel is verspreid over het internet."



HBO houdt de 'Game of Thrones'-downloads sinds kort in de gaten. Samen met een ander bedrijf werkt HBO aan het terugbrengen van piraterij. Ze observeren verschillende downloadprogramma's en sturen illegale downloaders een waarschuwing.



Volgens Van Voorst is het moeilijk om het illegaal bekijken tegen te gaan. "In tegenstelling tot een bioscoopfilm, is het makkelijk om een goede kopie van 'Game of Thrones' te maken. Daardoor wordt het eenvoudig verspreid. Je kunt dit dus niet tegengaan."



Van Voorst denkt dat HBO een laagdrempelige oplossing kan bedenken om kijkers van het illegaal bekijken af te houden. "Ze zouden een Game of Thrones-abonnement kunnen aanbieden of de mogelijkheid aanreiken om alleen de aflevering te kopen." Dit in plaats van een heel pakket.

Reclame "De makers lopen sowieso geld mis, maar als het voor hen geen probleem is, dan is er weinig aan de hand. En het illegaal bekijken tegengaan is dus moeilijk." Bovendien kan het goed zijn voor beide partijen, omdat het reclame is. "Maar als de inkomsten achterblijven, hebben ze daar weinig aan. Als piraten mateloos blijven downloaden en vervolgens geen abonnement nemen bij HBO, levert het niks op voor de betaalzender", zegt de Tweakersredacteur.



Toch had de Amerikaanse serie die vorige week zondag van start ging een sterke binnenkomer, want de aflevering is dus ook 16 miljoen keer legaal bekeken op de betaalzender HBO.