Na Belgium's Got Talent: Jo verovert Las Vegas met helderziende Kip Curry

Door: MMM

22/07/17 - 09u52

© Repro MMM.

video Jo De Rijck uit Heusden-Zolder heeft mogen optreden in het meest populaire goochelprogramma van de Verenigde Staten. De Rijck temt al jaren zijn Kip Curry en toonde haar trucjes aan miljoenen Amerikaanse én Britse kijkers. "De show werd opgenomen in Las Vegas. Daar mogen spelen, was een kinderdroom die uitkomt", vertelt de dertiger die eerder al aan Belgium's Got Talent meedeed.

"Het was bij het gekende programma Penn & Teller Fool Us, dat ik mijn kunsten mocht tonen. Mijn kip slaagde er in om de gedachten van de presentatrice te lezen." Die presentatrice is Alyson Hannigan, die ooit nog in de populaire serie 'Buffy the Vampire Slayer' acteerde.



"Doordat ik de show won, mag ik binnenkort weer naar Las Vegas. We hopen op termijn een tournee uit te werken in de Verenigde Staten. Dit is in elk geval een ontzettend grote springplank."



De Rijck speelt jaarlijks een vijfhonderdtal shows, maar beperkt zich tot België en Nederland. "Ik schaaf nu mijn Frans en Duits bij, en hoop zo ook de buurlanden in te palmen. Een internationale goochelcarrière - samen met Curry - zou geweldig zijn."



Of De Rijck al die jaren effectief met dezelfde kip op pad gaat, houdt hij geheim. "Maar het is een beetje zoals Flipper. Die leefde ook eeuwig verder. Ik wil ook laten zien dat dit soort kippen - die massaal gekweekt worden en op ons bord terecht komen - eigenlijk zeer intelligent zijn. Misschien moeten we allen wat minder kip en vlees eten", geeft hij nog als boodschap mee.