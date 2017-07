Vrouw van Dave Wauwermans trok naar Oekraïne met zijn dochter

TK

Matrassenkoning Dave Wauwermans zit momenteel alleen thuis. Zijn vrouw Kristina trok immers naar haar ouders in Oekraïne en nam hun dochtertje Arnella mee. "Het gemis knaagt meer en meer", vertelt Dave in Dag Allemaal.

Zijn Dave en Kristina uit elkaar? Dat ontkent de beruchte zakenman in alle talen. "Ik heb maandenlang geprobeerd om haar ouders naar hier te krijgen. Belachelijk welke papierwinkel daaraan te pas is gekomen. Vergeefse moeite trouwens, want sinds een maand is Oekraïne visumvrij. Haar ouders zouden nu dus probleemloos naar hier kunnen komen, maar ik had de vliegtickets voor Kristina en Arnella al besteld."



Dus gingen vrouw en dochter alleen naar ginder. "Juli is soldenmaand, dus probeer ik nu zo veel mogelijk matrassen en bedden te verkopen. En de nieuwe collectie komt eraan, het is dus echt wel druk. Normaal gezien komen ze midden september naar huis. Ik begrijp dat Kristina daar een tijdje wilblijven, ze had haar ouders al meer dan drie jaar niet gezien."



"Ik had niet verwacht dat ik Arnella zo hard zou missen, eerlijk gezegd", vertelt Dave nog. "Ik heb al drie kinderen met mijn ex, ik zou zelfs al opa kunnen zijn. Maar de komst van Arnella heeft veel in mij losgemaakt. Vooral omdat we zes jaar lang hebben geprobeerd om een kind te krijgen. Arnella is echt een mirakelbaby. En ze zorgt voor leven in de brouwerij, terwijl het nu doodstil is in ons appartement. Het gemis begint meer en meer te knagen. Ik word er bij momenten zelfs weemoedig van."



