Hoe Maarten Vangramberen de beste renners strikt: "Even zielig doen, dat helpt"

Door: Marc Coenegracht

18/07/17 - 07u17 Bron: HLN

© VRT.

Elke avond kijkt hij een hoofdrolspeler van de Tour in de ogen in 'Vive le Vélo'. Maarten Vamgramberen (38) sprong vorig jaar in voor Lieven Van Gils en doet dat nu opnieuw. "Ze zijn gestopt met ons te vergelijken. Ik denk dat ik mijn plaats heb veroverd."

Hij strikte al geletruidrager Chris Froome voor een gesprek aan zijn tafel. Groene trui Marcel Kittel schoof al aan. En ook Fabio Aru, die andere gele trui, Jan Bakelants en Phillipe Gilbert deden dat al. Maarten Vangramberen is aan een straffe reeks bezig.



"Tot vandaag hebben we al een aardig lijstje toppers aan ons tafeltje gekregen. Maar het wordt elk jaar moeilijker. Steeds meer landen hebben talkshows, of nabeschouwingen, waarop ze renners uitnodigen. Als Frankrijk, Duitsland of het Amerikaanse ESPN aan de mouw van Froome trekken, dan hebben wij het als klein landje bijzonder moeilijk. En toch lukt het bijna altijd", lacht Maarten. "Die afspraken maken met de toppers is het meest stresserende van de job. Soms is het botweg neen. Zoals bij de meeste Fransen. Voor hen zijn en blijven we les petits Belges. Ik kan ook wel eens pushen, of even wat zielig gaan doen. Dat helpt wel."



Hoe een typische tourdag er voor Vangramberen uitziet, en hoe het voelt om in de voetsporen van Lieven te stappen, lees je vandaag in onze pluszone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro.