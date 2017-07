Netflix haalt 91 Emmy-nominaties binnen - 'SNL' & 'Westworld' maken elk 22 keer kans

kv

13/07/17 - 19u30 Bron: Ny Times, Variety

Alex Baldwin als Donald Trump in SNL. De comedyshow haalde maar liefst 22 nominaties binnen. © ap.

Op 17 september vindt in Los Angeles de uitreiking van de Emmy Awards plaats. De organisatie heeft zopas bekendgemaakt wie de kanshebbers voor de meest begeerde beeldjes uit de televisiewereld zijn. Netflix is aan een flinke inhaalbeweging bezig en haalt 91 nominaties binnen, dat zijn er 37 meer dan vorig jaar.

Comedyshow 'Saturday Night Live' en HBO-serie 'Westworld' staan samen aan de leiding: zij haalden allebei 22 nominaties binnen. 'Saturday Night Live' (SNL) wordt in Amerika al sinds 1975 uitgezonden, maar dit seizoen is het best bekeken seizoen in 23 jaar. Alec Baldwin persifleert bijna wekelijks de Amerikaanse president Donald Trump, Melissa McCarthy oogst veel lof voor haar imitatie van Trumps woordvoerder Sean Spicer. 'Westworld' is een SF-western-thrillerreeks die net haar eerste seizoen achter de rug heeft.



'Game of Thrones' dat normaal gezien elk jaar goed is voor meerdere nominaties, neemt dit jaar niet deel aan de competitie aangezien het nieuwe seizoen pas aanstaande zondag van start gaat.



HBO haalt al zeventien opeenvolgende jaren de meeste nominaties van alle televisiezenders binnen, maar Netflix zit de betaalzender steeds dichter op de hielen. HBO domineert momenteel met 110 nominaties, Netflix volgt met 91 nominaties. 'Westworld' © HBO.

De Emmy Awards zijn de voorbije jaren door de toenemende populariteit van televisiereeksen even belangrijk geworden als de Oscars. Om zoveel mogelijk nominaties binnen te halen hebben netwerken en televisiestudio's de voorbije maanden fortuinen besteed aan de marketing van hun tv-programma's.



Zo opende Netflix in mei 'FYSEE' in Beverly Hills, Californië: een tentoonstelling die volledig gewijd werd aan Netflix-shows. Vijf weken lang vonden elke avond promotie-events plaats waarbij sterren en producers van de zender over de vloer kwamen. Een zet die overigens kwaad bloed zette bij de concurrentie, die vindt dat Netflix op die manier stemmen heeft geronseld.



De uitreiking van de Emmy's gaat door op 17 september in het Microsoft Theater in Los Angeles. Presentator Stephen Colbert zal de show aan elkaar praten.



Dit zijn de genomineerden:

Beste dramareeks • Better Call Saul

• The Crown

• The Handmaid's Tale

• Stranger Things

• This Is Us

• Westworld Bob Odenkirk vertolkt de rol van Jimmy McGill in 'Better Call Saul' © AMC.

Beste comedyreeks • Atlanta

• Black-ish

• Master of None

• Modern Family

• Silicon Valley

• Unbreakable Kimmy Schmidt

• Veep Ellie Kemper vertolkt de titelrol in de Netflix-reeks 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. © Netflix.

Vrouwelijke hoofdrol in dramareeks • Viola Davis - How to Get Away with Murder

• Claire Foy - The Crown

• Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

• Keri Russell - The Americans

• Evan Rachel Wood - Westworld

• Robin Wright - House of Cards Viola Davis als Annalise Keating in 'How to get away with murder' © ABC.

Mannelijke hoofdrol in dramareeks • Sterling K Brown - This Is Us

• Anthony Hopkins - Westworld

• Bob Odenkirk - Better Call Saul

• Matthew Rhys - The Americans

• Kevin Spacey - House of Cards Kevin Spacey als Frank Underwood in 'House of Cards'. © Netflix.

Mannelijke hoofdrol in comedyreeks • Anthony Anderson - Black-ish

• Aziz Ansari - Master of None

• Zach Galifianakis - Baskets

• Donald Glover - Atlanta

• William H. Macy - Shameless

• Jeffrey Tambor - Transparent William H. Macy als Frank Gallagher in 'Shameless' © Showtime.

Vrouwelijke hoofdrol in comedyreeks • Pamela Adlon - Better Things

• Jane Fonda - Grace and Frankie

• Allison Janney - Mom

• Ellie Kemper - Unbreakable Kimmy Schmidt

• Julia Louis-Dreyfus - Veep

• Tracee Ellis Ross - Black-ish

• Lily Tomlin - Grace and Frankie Lily Tomlin en Jane Fonda in 'Grace & Frankie' © Netflix.

Acteur in minireeks of tv-film • Riz Ahmed - The Night Of

• Benedict Cumberbatch - Sherlock

• Robert De Niro - Wizard of Lies

• Ewan McGregor - Fargo

• Geoffrey Rush - Genius

• John Turturro - The Night Of Ewan McGregor onderging een ware transformatie voor zijn rol in Fargo. © FX.

Actrice in minireeks of tv-film • Carrie Coon - Fargo

• Felicity Huffman - American Crime

• Nicole Kidman - Big Little Lies

• Jessica Lange - Feud

• Susan Sarandon - Feud

• Reese Witherspoon - Big Little Lies Reese Witherspoon en Nicole Kidman werden beide genomineerd voor 'Big Little Lies'. © HBO.

Mannelijke bijrol in dramareeks • John Lithgow - The Crown

• Jonathan Banks - Better Call Saul

• Mandy Patinkin - Homeland

• Michael Kelly - House of Cards

• David Harbour - Stranger Things

• Ron Cephas Jones - This Is Us

• Jeffrey Wright - Westworld David Harbour geeft gestalte aan politiechef Jim Hopper in 'Stranger Things'. © Netflix.

Vrouwelijke bijrol in dramareeks • Ann Dowd - The Handmaid's Tale

• Samira Wiley - The Handmaid's Tale

• Uzo Aduba - Orange Is the New Black

• Millie Bobby Brown - Stranger Things

• Chrissy Metz - This Is Us

• Thandie Newton - Westworld Ann Dowd als Aunt Lydia in 'The Handmaid's Tale' © Hulu.

Mannelijke bijrol in comedyreeks • Alec Baldwin - Saturday Night Live

• Louie Anderson - Baskets

• Ty Burrell - Modern Family

• Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt

• Tony Hale - Veep

• Matt Walsh - Veep Ty Burrell als Phil Dunphy in 'Modern Family' © ABC.

Vrouwelijke bijrol in comedyreeks • Vanessa Bayer - Saturday Night Live

• Anna Chlumsky - Veep

• Kathryn Hahn - Transparent

• Leslie Jones - Saturday Night Live

• Judith Light - Transparent

• Kate McKinnon - Saturday Night Live Leslie Jones in 'Saturday Night Live' © NBC.

Mannelijke bijrol in minireeks of TV-reeks • Bill Camp - The Night Of

• Alfred Molina - Feud

• Alexander Skarsgard - Big Little Lies

• David Thewlis - Fargo

• Stanley Tucci - Feud

• Michael Kenneth Williams - The Night Of Alfred Molina in 'Feud'. © FX.

Vrouwelijke bijrol in minireeks of tv-film • Judy Davis - Feud

• Laura Dern - Big Little Lies

• Jackie Hoffman - Feud

• Regina King - American Crime

• Michelle Pfeiffer - The Wizard of Lies

• Shailene Woodley - Big Little Lies Michelle Pfeiffer in 'The Wizard of Lies' © HBO.

Variety Talk • Full Frontal with Samantha Bee

• Jimmy Kimmel Live

• Last Week Tonight with John Oliver

• The Late Late Show with James Corden

• The Late Show with Stephen Colbert

• The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Stephen Colbert presenteert 'The Late Show' op CBS en is dit jaar ook de gastheer van de Emmy Awards. © CBS.

Reality Competition • RuPaul's Drag Race

• The Amazing Race

• Top Chef

• The Voice

• American Ninja Warrior

• Project Runway

Tv-film • Black Mirror

• The Immortal Life of Henrietta Lacks

• Dolly Parton's Christmas Of Many Colors: Circle Of Love

• Sherlock: The Lying Detective

• Wizard of Lies

Variety Sketch Series • Billy On The Street

• Documentary Now!

• Drunk History

• Portlandia

• Saturday Night Live

• Tracey Ullman's Show

Structured Reality Program • Antiques Roadshow

• Diners, Drive-Ins and Dives

• Fixer Upper

• Lip Sync Battle

• Shark Tank

• Who Do You Think You Are