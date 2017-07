Grote inval bij broers Azimi uit The Sky Is The Limit: "Pure intimidatie"

TK

Gisteren werd Hotel De Elderschans in het Nederlandse Aardenburg ondersteboven gekeerd door de politie, de voedsel- en de arbeidsinspectie. Het hotel behoort toe aan Salar en Sasan Azimi, beiden bekend uit The Sky Is The Limit. De broers kunnen er alvast niet om lachen: "Intimidatie van het hoogste niveau!"

Rond half acht vielen heel wat inspecteurs binnen in De Elderschans, terwijl de gasten aan het ontbijt zaten. Het ging om een gezamelijke actie van de politie, de gemeente en de voedsel- en arbeidsinspectie, meldt Het Nieuwsblad. De gasten spreken van een twintig mensen, de Azimi's van een zestigtal. "In ieder geval overdreven veel machtsvertoon", aldus de broers. Volgens hen kunnen velen het niet verdragen dat ze heel wat rijkdom vergaard hebben. "Als je het goed doet, dan krijg je in Nederland meer controle dan wanneer je 1.500 of 2.000 euro netto verdient."



De inval was specifiek gericht op het vinden van illegale werknemers, omdat er bij een vorige controle problemen werden aangetroffen. Het hotel, dat de broers voor een prikje kochten en nu enorm populair is, werd urenlang ondersteboven gekeerd. Of er inbreuken werden vastgesteld, is nog niet duidelijk, maar Salar benadrukt dat er geen illegalen aan het werk zijn. "Bij die vorige controle ging het om slechts één van onze tientallen werknemers - een Turkse jongen - van wie één document niet in orde was. En daarvan was ik niet op de hoogte. Dit is gewoon machtsvertoon. Pure intimidatie met de bedoeling om mensen die keihard werken te kleineren. Wij hebben helemaal niets te verbergen."