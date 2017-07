Al 2.800 inschrijvingen voor 'Blind Getrouwd', maar toch lanceert VTM nog een spotje: "Zij zijn de beste reclame"

ANNELIES ROEBBEN

Voor het derde seizoen van 'Blind Getrouwd' liepen al 2.800 inschrijvingen binnen. Maar er kunnen er nog bij. "Inschrijven kan nog tot het eind van de zomer", klinkt het bij VTM, dat zelfs een spotje lanceerde "om twijfelaars over de streep te trekken". Al blijven de koppels uit de vorige seizoenen die getrouwd bleven de beste reclame.

VEERLE (34) & NICK (30): "Een 10 op 10 voor geluk"

Hoe gaat het met jullie?

"We genieten nog elke dag van wat ons overkomen is. We voelen dat we een hele sterke match zijn. We denken en doen vaak hetzelfde, dat maakt het zo gemakkelijk. Alles gaat gewoon vanzelf, heerlijk is dat! Binnenkort verhuizen we naar een nieuw stekje. Maar verder zal er voor ons niet veel veranderen. We wonen nu ook al samen en zijn ondertussen op elkaar afgestemd."



Hoe gelukkig zijn jullie op een schaal van 1 tot 10?

"10, maar we zijn op weg naar de 11 en de 12. (lacht)"



Gaan jullie deze zomer samen op vakantie?

"Wij gaan op roadtrip door Portugal. We kijken er heel erg naar uit, want het is toch een hectisch jaar geweest. Bovendien is het onze eerste vakantie alleen met ons tweetjes, zonder pottenkijkers. Spannend! (lacht)"



Denken jullie aan een extra feest om jullie huwelijk nog een keer - ver weg van de camera's - te vieren?

"We zijn dat zeker van plan, maar hebben nog niets concreets kunnen vastleggen. Ons trouwfeest hebben we maar in beperkte mate kunnen beleven. Toen waren we nog vreemden voor elkaar. Als we nu een nieuw feest geven, zullen het gevoel, de sfeer en de emoties zoveel sterker zijn."



Komen er kinderen?

"We willen er zeker, maar alles op zijn tijd."



