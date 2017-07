Emilia Clarke over 'Game of Thrones': "Voor mij is het na 8 seizoenen genoeg geweest"

kv

HBO mag dan al plannen om een verschillende spin-offs van 'Game of Thrones' te maken, voor Emilia Clarke, die de rol van Daenarys Targaryen vertolkt, is acht seizoenen in de huid van 'Khaleesi' wel genoeg. Maar de actrice beseft ook dat het einde van de rol ook meteen het einde van een heel belangrijk tijdperk in haar leven betekent.

© Casey Curry . HBO bevestigde vorige zomer dat er met het achtste seizoen, dat volgend jaar op de buis verschijnt, een einde komt aan 'Game of Thrones'. Voor 'Khaleesi' Emilia Clarke, die 23 was toen de opnames van het eerste seizoen van de reeks in 2010 van start gingen, betekent dat het een einde van een heel belangrijk hoofdstuk uit haar leven. "Ik word emotioneel als ik eraan denk," vertelt ze aan Rolling Stone, "het is mijn begin, midden en einde - het is hetgene dat me het meest veranderd heeft als volwassene."



"De rol die me zoveel verschillende manieren gered heeft - me echt voortdreef, zal voorbij zijn," aldus Clarke. "Mijn identiteit gaat volledig door elkaar geschud worden," zegt ze, "en ik heb het gevoel dat ik pas zal begrijpen wat de voorbije zeven jaren betekenden wanneer we stoppen." Lees ook Bekijk hier de nieuwe trailer van Game of Thrones

Persoonlijke groei © ap. Wat Clarke betreft, betekent het einde van de reeks ook meteen het einde van haar vertolking van Daenarys Targaryen. "Ik bedoel, ik twijfel er niet aan dat er prequels en sequels en wie weet wat nog allemaal kunnen zijn. Maar ik doe nog één seizoen," aldus Clarke, "en dat zal het zijn".



De actrice erkent dat ze dankzij de vertolking van Daenarys ook op persoonlijk vlak erg gegroeid is. "Je wordt niet zomaar de 'drakenmoeder' zonder een paar veranderingen [te ondergaan, red.]," zegt ze. "In staat zijn om te vatten en te begrijpen wat voor een vrouw legers zou overwinnen en maatschappijen omverwerpen staat me als acteur toe om stevig in die schoenen te staan."