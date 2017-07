Transgenderkoppel Louisa en Rosanna (van TLC) zijn zwanger

TK

Wie af en toe eens naar TLC zapt, kent Louisa en Rosanna waarschijnlijk wel. Het transgenderkoppel heeft er zijn eigen realityshow, en zijn erg bekend in Nederland. De twee hebben nu ook opmerkelijk nieuws: ze verwachten een kindje, en niet op de manier dat je zou denken.

Louisa en Rosanna zijn een opmerkelijk koppel. Louisa was vroeger man en is nu vrouw, en Rosanna was een vrouw en leeft nu als een man. De twee zijn intussen al zeventien jaar samen en achten de tijd rijp voor een kindje. Opvallend detail: Rosanna is diegene die zwanger is, ook al is ze eigenlijk de vader van de baby.



De twee hebben lang getwijfeld over een kind. "Ik werd als kind erg vaak gepest", aldus Louisa. "Dat wilde ik mijn kind niet aandoen. Maar we hebben er nu heel lang over gepraat en beslist om de stap te zetten." Rosanna heeft bewust gewacht met haar transitie van vrouw naar man om het kindje te kunnen dragen. Een dappere keuze, want ze voelt er zich niet altijd even goed bij. "Ik voel me nu niet echt heel mannelijk meer. Mijn cup is ook van een A naar een C gegaan."



Het koppel raadt transgenders aan om goed na te denken over hun toekomst voor ze de stap tot transitie zetten. Louisa heeft immers spijt dat ze haar sperma niet bewaard heeft. "Op dat moment dacht ik alleen maar dat ik in een bikini wilde kunnen zwemmen; het moest eraf. Maar nu vind ik het wel jammer dat het kindje niet van mij is."