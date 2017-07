De jacht op Emma en Guido: "Hier gaan de kijkers wakker van liggen"

Mark Coenegracht

FAMILIE De jacht van Ronald op Guido en Emma. Dat is de rode draad van de nieuwe spannende 'Familie'-webserie die de 750.000 fans van de VTM-soap deze zomer in de ban zal houden. De reeks is enkel via VTM.be en de VTM-app te volgen. Elke avond om 20 uur wordt een nieuwe mini-aflevering gelanceerd.