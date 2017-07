Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien

© rv.

video Yes, eindelijk regen! Nu kunnen we met een gerust hart voor de televisie gaan zitten zonder dat we daarvoor een barbecue moeten missen. De Vlaamse zenders hebben opnieuw heel wat interessants in petto. Wij selecteerden deze vijf films voor jou.

Despicable Me In deze film leerden we de minions kennen en we sloten ze meteen in ons hart. Ondertussen hebben de minions al een eigen film en komt de derde 'Despicable Me' volgende week in de zalen. Hoog tijd dus om de eerste film nog eens te bekijken!



Gru (Steve Carrell) is een duivels meesterbrein dat geniet van alles wat slecht is. Hij is van plan om met al zijn snufjes de maan te stelen, maar dan ontmoet hij op een dag drie kleine eigenwijze weesmeisjes. 's Werelds grootste schurk heeft zojuist zijn allergrootste uitdaging gevonden.



'Despicable Me', vanavond om 20.30u op VTM.

The Expendables De cast van alle goede actiefilms die je ooit hebt gezien samen in één film, zo kan je 'The Expendables' het best samenvatten. Regisseur Sylvester Stallone is erin geslaagd Jason Statham, Bruce Willis, Jet Li, Mickey Rourke, Steve Austin en nog veel meer toppers samen te brengen in één knalfilm. Een must see voor actiefans.



'The Expendables' zijn een groep huursoldaten die infiltreren in een Zuid-Amerikaans land. Ze gaan de strijd aan met de wrede dictator die het land in zijn greep houdt. De mannen beseffen al snel dat niet alles in deze missie is wat het lijkt.



'The Expendables', vanavond om 20.35u op Q2.

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Het is alweer zestien jaar geleden sinds de eerste Lord of The Rings in de zalen kwam. De film won vier Oscars en de volgende twee films zouden daar nog 13 (!) beeldjes aan toevoegen. Zonder twijfel de beste fantasyfranchise aller tijden.



Een eeuwenoude ring, die jaren zoek is geweest, wordt gevonden en komt bij toeval terecht bij de kleine Hobbit Frodo. Als de tovenaar Gandalf erachter komt dat deze ring eigenlijk de Ene Ring is waar de slechte Sauron naar op zoek is, gaat Frodo samen met Gandalf, een Dwerg, een Elf, twee Mensen en drie andere Hobbits op een groots avontuur om de ring te vernietigen.



'The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring', vanavond om 20.30u op VIER.

Allez, Eddy De Vlaamse tegenhanger van 'Billy Elliot': een jongetje zonder toekomst die toch blijft werken aan zijn droom, tegen de conservatieve huis-tuin- en keukenmentaliteit van zijn omgeving in. Peter Van den Begin is in zijn element als kleine slager die het opneemt tegen een grote supermarkt.



In 1975 wou elke jongen Eddy Merckx worden, ook Freddy, het elfjarige wielertalentje en zoon van slager André. André heeft echter andere zorgen aan het hoofd, want de eerste supermarkt opent binnenkort zijn deuren in het dorp, een zaak die een bedreiging vormt voor de beenhouwerij. Freddy denkt daar anders over, want ter gelegenheid van de opening organiseert de supermarkt een wielerwedstrijd. De winnaar van die wedstrijd mag Eddy Merckx ontmoeten. Freddy schrijft zich stiekem in.



'Allez, Eddy', morgen om 20.30u op Eén.