De finale van Familie: stapt Véronique naar het altaar? En overleeft Stefanie haar ontvoering?

© VTM.

Thuis kende vorige week vrijdag al zijn seizoensfinale, maar voor fans van Familie was deze week de spannendste van het jaar. De ontvoeringszaak van Stefanie kende zijn hoogtepunt, en zowel Zjef als Véronique verdwenen op hun huwelijksdag. Wie kent een gelukkig einde? En wie overleefde het niet?



Opgelet: hieronder geven we de cliffhangers van de aflevering weg. Lees niet verder als u het einde nog niet wil weten.

Het dilemma van Véronique Zelfs op de vooravond van haar bruiloft weet Véronique nog niet of ze wel effectief met Matthias wil trouwen. Haar jeugdliefde Lars blijft door haar hoofd spoken, ook al heeft die intussen besloten dat hij met Marie naar Londen verhuist. Die is immers zwanger van zijn ongeboren kind. In alle staten zoekt ze hem op, waarna de twee in bed belanden. En dat terwijl Matthias intussen op zijn laatste avond als ongetrouwde man klinkt.



Op je huwelijksdag wakker worden met een ander man in je bed, is natuurlijk geen goed teken. Véronique beslist dan toch maar om naar het altaar te stappen, en Lars biedt vreemd genoeg aan om haar chauffeur te zijn. En terwijl Marie dan noodgedwongen een taxi naar huis moet nemen, geeft Lars de bruid op het allerlaatste moment toch nog een uitweg: "Wat als we samen gewoon weg zouden rijden. Wij twee, voorgoed? Laat ons verdwijnen."



Zal Véronique uit de wagen stappen? Of laat ze Matthias voor het altaar staan en vertrekt ze met Lars? Lees ook Nieuwe verrassing in 'Familie': Bart en Trudy duiken weer op

Familie eindigt volgens het boekje: twee huwelijken, een dode

Hilde De Baerdemaeker keert even terug naar haar 'Familie' © VTM.

Rudi en Zjef Ook bij Zjef en Rudi kent de huwelijksdag een moeizame start. Bij de Zjef gieren de de zenuwen door zijn lijf en even later verdwijnt hij spoorloos. Rudi ziet zijn huwelijk al in rook opgaan, maar gelukkig ging zijn bijna-wederhelft gewoon een extra gast ophalen. "Ik besefte dat mijn vader erbij moest zijn", klinkt het. "Ook al is het de slechtste vader ter wereld, ik heb er maar één." De twee kennen uiteindelijk een mooie plechtigheid aan de zee, inclusief tranen. © VTM.

De ontvoering van Stefanie Dat Simon diegene is die Stefanie ontvoerde en ergens op een geheime locatie vasthoudt, is intussen algemeen geweten. Die locatie wordt echter een stuk minder geheim als Nieuw-Zeelander Jason onraad ruikt en Simon volgt. Hij ontdekt Stefanie in de kelder, die haar kluts helemaal kwijt is. Zij was er immers van overtuigd dat Jason haar kidnapper was. Voor ze kunnen ontsnappen, worden ze door Simon betrapt en ontstaat er een gevecht tussen de twee mannen. Jason overleeft de laatste aflevering van het seizoen niet, en de mentale toestand van Simon raakt nog wat verder uit balans.



Stefanie heeft intussen haar moed teruggevonden en weet te ontsnappen. Ze houdt een auto tegen in de bossen... en loopt zo recht in de armen van haar ontvoerder. Tijdens een worsteling wordt Simon letterlijk ontmaskerd, maar hij kan haar buiten westen slaan voor ze hem herkent.



Simon beseft dat zijn plan helemaal uit de hand is gelopen. Hij probeert Stefanie uit de weg te ruimen, maar dat blijkt een stap te ver. Als Benny en de politie dan ook nog zijn spoor oppikken, gooit hij het over een andere boeg. Hij 'redt' Stefanie zelf, die zich van geen kwaad bewust is en een mooie reünie met haar familie kent. Simon is de held van het verhaal, maar hoe lang zal dat duren? © VTM.